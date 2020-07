El mal momento de Claudio Rissi: "Puedo zafar raspando un poco de la olla"

Claudio Rissi está en la provincia del Chaco atravesando la cuarentena infinita. El actor dice que se encuentra en "una situación económica bastante espantosa" porque va a pasar un año sin trabajar. Asimismo aclaró que por ahora llega a fin de mes raspando de la olla".

"Hay gente que lo está pasando mucho peor que yo. Sé de muchísimos compañeros que no tienen para morfar, para pagar los gastos mínimos e indispensables. Yo tampoco tengo un respaldo, no es que gané fortuna. Por ahora puedo zafar más o menos, arañando, raspando un poco de la olla. Tengo la fortuna de que a los 61 años me pude comprar mi primer departamento, que lo estoy pagando, pero bueno, tengo dónde tirar los huesos. Pero mucha gente está pagando alquileres exorbitantes", aseguró en el programa Vale doble.

Sin embargo, el intérprete bancó las decisiones de Alberto Fernández en relación al confinamiento. "En este momento no flexibilizaría absolutamente nada, nada en absoluto", dijo, y completó: "Creo que el Presidente no puede hacer lo que realmente le gustaría porque encontró un país quebrado. Cuando tenés problemas económicos tan graves y no podés tener un sistema de salud realmente desarrollado, no te queda otra que quedarte en tu casa".

La situación del teatro es complicada, porque hace más de cien días que el rubro no se mueve más que en contadas excepciones y de manera virtual. El actor de El Marginal sostiene que el teatro es "un despropósito porque es una inversión muy grande". También opinó sobre la idea de mantener un establecimiento hoy en día es muy costoso.

En cuanto a sus proyectos personales, Claudio dijo que la idea era seguir con El Marginal 4 y 5, pero que aún no sabe cuándo continuará el proyecto. Por otro lado, ya grabó Entre hombres, una serie que iba a salir en abril pero que suspendieron hasta nuevo aviso.