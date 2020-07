¿Todo mal? El curioso gesto de Cande Tinelli con Guille Valdés tras la separación con Marcelo

La separación de Guille Valdés y Marcelo Tinelli provocó una gran sorpresa y, a pesar de que los rumores ya circulaban, la pareja decidió confirmar la ruptura.

Mediante un comunicado, el conductor de ShowMatch anunció el triste final. “Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos", dijo en Instagram.

Pero después de esta bomba, las diferentes versiones de los motivos de esta distancia comenzaron a correr. Según informaron en Bendita TV fue la relación tirante con los hijos, en especial con Cande Tinelli, lo que detonó la decisión. “Guillermina lo decidió todo y no es porque no lo ame, pasa por otro lado. El problema es que los hijos de ambos no se llevan bien. En el departamento 'de abajo' vivían Cande, Guillermina, Marcelo, y Lorenzo. Cande no se llevaría bien con los hermanos. En el departamento 'de arriba' vivían los hijos de Valdés”, aseguró Mercedes Ninci.

Lo cierto es que, después de estos trascendidos, una señal 2.0 encendió las alarmas: Cande dejó de seguir a Guille en sus redes. Aunque sólo se trata de un detalle, este indicio alimenta los rumores.

Antes de esta decisión, “Lelé” dejó un intrigante mensaje en las redes. “El tiempo. Todo. Locura”, expresó la artista.

¿Para Guille?