El mal momento de Nicole Neumann en Europa: "Me robaron"

Nicole Neumann hizo un viaje a Europa junto a Manu Urcera, y dos de sus hijas: Allegra y Sienna Cubero. Sin embargo, aunque parezca difícil de creer, no todo es color de rosas para la modelo y su familia, ya que tuvieron que vivir dos eventos desafortunados que opacaron un poco la alegría.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Nicole Neumann compartió un video donde manifestó: "Se que todo parece color de rosas en este momento, pero una valija no nos llegó. Aún esperamos que la aerolínea haga lo que corresponda, sino en la próxima la nombramos".

Como si eso fuera poco, Nicole Neumann también fue víctima de un robo que ni siquiera notó hasta que necesitó utilizar su billetera: "Hoy me robaron la billetera de la cartera, ni me di cuenta. Fue cuando estábamos en una plaza o en el local".

Nicole Neumann compartió un dato para quienes viajen a Milán

Para alertar a todos los seguidores que tengan planeado viajar a España próximamente, Nicole Neumann compartió un video donde alertó sobre la metodología que se utiliza en este momento en Milán para robarle a los turistas.

Nicole Neuman reveló: "Dato por si vienen a Milán. Ahí me comentó el dueño del local donde me robaron, no te roban con armas ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y bien pegadas porque tienen identificadas dos mujeres sobre todo, que andan por todo el circuito turístico y que te sacan la billetera. Después la tiran por algún lado, por ahí la encontrás, por ahí no. Yo no la encontré todavía, pero bueno, ya te sacaron la plata y las tarjetas, asique hay que estar atentos".