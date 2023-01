Camila Lattanzio se encuentra envuelta en un romance con Alfa y se sospecha si puede ser parte de su estrategia en el juego dentro de la casa. Lo cierto es que la rubia oriunda de zona oeste rompió en llanto dentro del confesionario, donde se descargó con Big Brother después de tener un intenso cruce con las chicas de la casa, Julieta, Daniela, Romina y La Tora.

Angustiada, Camila expresó: “No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal de mí, que me contestan mal”. Luego, habló de las críticas que le hicieron por la relación que tiene con Alfa y de la reciente pérdida de su padre: “Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie”.

Agustiada, Camila Lattanzio rompió en llanto en el confesionario

Abriendo sus sentimientos y con los ojos llenos de lágrimas, Camila finalizó diciendo: “Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque van a decir una cosa u otra”.

Habló la hermana gemela de Camila sobre la relación con Alfa

Florencia Lattanzio es la hermana gemela de Camila, y en un móvil que tuvo para el programa LAM, la joven habló de la relación que tiene su hermana con Alfa, que esta generando mucha revolución en las redes y los medios.” Lo que tienen es amistad, no creo que sea más que eso, al menos no por parte de Camila. La conozco y sé que no. Ella tiene afinidad con Alfa y como él es una persona mayor también lo escucha, se llevan bastante bien y hablan de autos”.

Alfa y Camila de GH

Luego, remarcó que la forma que tiene de manejarse Camila es parte de su personalidad, que no es estrategia ni juego: “Cami no está haciendo esto por juego, no creo que esté jugando con Alfa. Se llevan bien y ella es así”.

Antes de finalizar con el móvil, la gemela de Camila dijo: “Además, nadie le dio el pie a ella a que sea así con otra persona. Alfa fue el primero que la trató bien desde el momento uno. Sé que Camila no siente nada, no siente más que amistad. Lo sé porque soy su gemela”.

J.M