El “me gusta” de Ester Expósito contra la China Suárez

Ester Expósito y Nicolás Furtado ya no se ocultan y hacen público su romance por las frías calles madrileñas. Con el fantasma de la China Suárez girando alrededor de la pareja, la actriz española disparó contra su colega, y ex de su actual novio, con un polémico like en Instagram.

"En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se "cargó" y que le valió el tremendo mote de "robamaridos"", dice la publicación de la revista “Paparazzi” a la que la novia de Furtado le dio “me gusta”.

El like de Ester Expósito contra la China Suárez.

Juariu fue quien detectó el like de Ester Expósito que puso de manifiesto lo que la española piensa de la actriz, vinculada con su novio.

Mientras la relación entre la española y el uruguayo se afianza, la China se muestra enfocada en su trabajo y lejos de la polémica.

Por qué terminó la relación de la China Suárez con Nico Furtado

Nico Furtado fue el galán señalado como el verdadero romance de la China Suárez cuando trascendieron los mensajes que se envió con Mauro Icardi.

Sin embargo, el affaire duró poco y Ángel de Brito reveló los detalles de la corta relación. "Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín", contó el conductor de LAM.

Según el periodista, la China Suárez estaba en medio de un acuerdo con su ex pareja y Nico Furtado decidió alejarse para no estar metido en el medio. "Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena", disparó De Brito.