El mea culpa de Sabrina Garciarena tras contar detalles de la pelea de Pampita e Isabel Macedo: "No debe ser divertido para ellas"

En su paso por “PH”, Sabrina Garciarena se refirió a la recordada pelea entre Carolina Pampita Ardohain e Isabel Macedo en Punta del Este. Tras revelar detalles desconocidos del conflicto, la actriz hizo un mea culpa y reflexionó sobre lo que habrán sentidos las dos mujeres al escuchar sus dichos.

"Hoy cada una está con su nueva pareja y no debe ser divertido para ellas escuchar que alguien vuelve a tocar el tema”, dijo en diálogo con “La Once Diez/Radio de la Ciudad”.

Más allá del mea culpa, Sabrina Garciarena reveló que, más allá de la excelente relación que tiene con Macedo, en esta situación, se ubica del lado de la conductora.

"Fue una situación bastante fea, sobre todo para ella. No tengo nada con Isa, la conozco y me parece divina... Pero son situaciones que nos pueden pasar a todas y, sin juzgar, pero identificándome, puedo decirle a Pampita: 'Te entiendo, te banco'. Como creo que le pasó al 90 por ciento de las mujeres”, concluyó.

Sabrina Garciarena reveló un detalle desconocido sobre la pelea entre Pampita e Isabel Macedo

Ante el regreso tan esperado de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece, Andy Kusnetzoff intentó ganarle en el prime time de la noche del sábado con invitados de lujo. Andrea Pietra, L-Gante, Sabrina Garciarena, Claudio Rigoli y Agustina Casanova estuvieron invitados a PH Podemos Hablar. Ante la invitación del conductor para avanzar hacia el punto de encuentro, Sabrina se refirió al escándalo que protagonizaron Pampita e Isabel Macedo en la fiesta de año nuevo de Punta del Este en 2010, y reveló un detalle que hasta el momento era desconocido.

El conductor de PH Podemos Hablar invitó a avanzar al punto de encuentro a quienes “alguna vez se pasaron de copas”. Sabrina Garciarena comenzó recordando cuando su pareja, German Paoloski, le organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños y ella terminó muy mareada gracias al vino. Mientras la actriz contaba la anécdota, Andy Kusnetzoff la interrumpió haciendo referencia a los escandalos del medio y preguntó “¿Ustedes fueron testigos de un momento histórico, cómo fue la pelea de Pampita y Macedo?”.

Sabrina Garciarena reveló un detalle desconocido sobre la pelea entre Pampita e Isabel Macedo

“Estábamos en la casa de un amigo en común, habíamos ido a vacacionar una semana y media. Yo soy la persona que quiso evitar esa pelea y nadie me escuchó. Me daba cuenta de la situación incómoda, de que algo iba a pasar. Me la veía venir y lo quise evitar” comenzó diciendo Sabrina, y agregó: “Uno se pone en el lugar y fue fuerte. Pero bueno, son esas cosas que no se pueden evitar. Yo creo que fui la primera que sintió que podía pasar y nadie me escuchó, pero bueno... Aparte los quiero mucho a los dos, a Caro y a Benja”.

Recordamos que el conflicto entre Pampita e Isabel se produjo en la fiesta de fin de año de Punta del Este en el año 2010. Durante una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Ángeles Balbiani confesó que no “había fantasmas”, en referencia a los rumores que circulaban en el medio sobre el amorío de Benjamín Vicuña e Isabel Macedo.