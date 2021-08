Ante el regreso tan esperado de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece, Andy Kusnetzoff intentó ganarle en el prime time de la noche del sábado con invitados de lujo. Andrea Pietra, L-Gante, Sabrina Garciarena, Claudio Rigoli y Agustina Casanova estuvieron invitados a PH Podemos Hablar. Ante la invitación del conductor para avanzar hacia el punto de encuentro, Sabrina se refirió al escándalo que protagonizaron Pampita e Isabel Macedo en la fiesta de año nuevo de Punta del Este en 2010, y reveló un detalle que hasta el momento era desconocido.

Sabrina Garciarena reveló un detalle desconocido sobre la pelea entre Pampita e Isabel Macedo

El conductor de PH Podemos Hablar invitó a avanzar al punto de encuentro a quienes “alguna vez se pasaron de copas”. Sabrina Garciarena comenzó recordando cuando su pareja, German Paoloski, le organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños y ella terminó muy mareada gracias al vino. Mientras la actriz contaba la anécdota, Andy Kusnetzoff la interrumpió haciendo referencia a los escandalos del medio y preguntó “¿Ustedes fueron testigos de un momento histórico, cómo fue la pelea de Pampita y Macedo?”.

“Estábamos en la casa de un amigo en común, habíamos ido a vacacionar una semana y media. Yo soy la persona que quiso evitar esa pelea y nadie me escuchó. Me daba cuenta de la situación incómoda, de que algo iba a pasar. Me la veía venir y lo quise evitar” comenzó diciendo Sabrina, y agregó: “Uno se pone en el lugar y fue fuerte. Pero bueno, son esas cosas que no se pueden evitar. Yo creo que fui la primera que sintió que podía pasar y nadie me escuchó, pero bueno... Aparte los quiero mucho a los dos, a Caro y a Benja”.

Recordamos que el conflicto entre Pampita e Isabel se produjo en la fiesta de fin de año de Punta del Este en el año 2010. Durante una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Ángeles Balbiani confesó que no “había fantasmas”, en referencia a los rumores que circulaban en el medio sobre el amorío de Benjamín Vicuña e Isabel Macedo.

Sabrina Garciarena, angustiada por el futuro de sus hijos:

Sabrina Garciarena se mostró muy preocupada por los crecientes casos de coronavirus y la posibilidad de que las medidas de restricción lleguen a los colegios y se limiten las clases a la virtualidad, como ocurrió en todo el 2020.

“Me parece que de ninguna manera tiene que pasar. Está totalmente demostrado que los chicos no son de riesgo“, comenzó la actriz en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Nuestra familia tuvo coronavirus y uno de mis hijos tuvo muchísima fiebre también. No son de riesgo y la verdad que dejarlos encerrados otro año más me parece una locura para sus cabezas para nosotros como padres que la virtualidad no funciona, por lo menos en mi experiencia con un hijo que hizo un primer grado“, agregó.

Luego, la esposa de Germán Paolosky explicó su situación: “Más allá del virus, que va a estar, que viene y sigue, y van a pasar años porque hay cepas nuevas, y todo, yo creo que me parece bien lo de las doce de la noche y que las reuniones sociales no se hagan. Me he cuidado muchísimo. Tuve familia en pandemia y mis padres, suegros, no han conocido al bebé hasta que tenga medio año. Pero con el colegio no“, dijo al respecto.

Por último, cerró: “Los chicos necesitan sociabilizar y tener el contacto con sus pares y maestros. Cuando dicen que van a cerrar me parece una locura, ojalá que no pase. No es natural para los chicos encerrarlos. Y las escuelas no están preparadas para la virtualidad. Todavía no funciona para los niños más chiquitos, quizás para la secundaria si“.

