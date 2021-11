Sabrina Rojas y el Tucu López comenzaron su relación hace ya algunos meses pero el amor avanza a paso fuerte.

Tan es así que la pareja compartió momentos en familia en el que también participaron Luciano Castro y su novia Flor Vigna.

Enamorados y melosos en redes sociales, la actriz decidió dedicarle un romántico mensaje a su pareja por su cumpleaños. "Hoy es el cumple del más guapo. Y cuando digo guapo, no solo lo digo por lindo", escribió junto a una foto del ex de Jimena Barón.

El meloso mensaje de Sabrina Rojas para el Tucu López en el día de su cumpleaños.

"Te merecés todo lo bueno que tiene esta vida y más. Feliz cumple amor", concluyó Sabrina y el Tucu decidió compartir estas imágenes.

La reunión por el cumpleaños del Tucu.

El trastorno del Tucu López que enloquece a Sabrina Rojas

Desde que Sabrina Rojas blanqueó su relación con el Tucu López, no dudan en mostrarse acaramelados. Días atrás, la actriz difundió el particular gesto que tuvo el locutor con ella, al prepararle su receta favorita de la infancia. Pero, el tucumano padece un trastorno que enloquece a la ex de Luciano Castro y en las últimas horas sumó más detalles sobre su fobia.

Durante la emisión de Corte y Confección en febrero pasado, el Tucu López reveló que le tiene fobia a los botones. “Los botones me dan asco. No sé de dónde viene” aseguró durante el ciclo que conducía Andrea Politti. Días atrás, durante un móvil con Implacables, el actor de Sex sumó más detalles sobre el trastorno que padece y aseguró: "Es muy loco. Los tengo y los puedo usar cuando la situación amerita" .

Además, el locutor reveló que el tipo de trastorno de ansiedad que le genera un particular odio con los botones, afecta su día a día con la modelo. “El otro día tenía un pulóver con unos botones de esos en el hombro. Yo no la podía abrazar, la llevaba de la manito. Entonces la agarro y le digo, ‘no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí'” comentó en diálogo con el equipo del ciclo de El Nueve.

El trastorno del Tucu López que enloquece a Sabrina Rojas.

FL