Pampita lanzó una teoría sobre el embarazo de Mica Viciconte y su relación con Nicole Neumann

Luego de que el martes en MasterChef, Mica Viciconte revolucionó a todos afirmando que está embarazada de 4 meses el tema recorrió los medios y ahora Pampita opinó al respecto. Según la top model la llegada de este bebé unirá a la participante y Fabián Cubero con Nicole Neumann.

“Está casi llegando al quinto mes, no sé cómo hicieron para mantenerlo tanto tiempo en secreto”, acotó Cora Debarbieri. “Qué lindo, me encanta. Me encantó todo”, dijo Pampita, después de ver cómo la pareja dio a conocer la noticia.

“Ella quería que pasen los meses correspondientes, y además quería esperar un poquito más porque, como estaba grabando, no querían que nada saliera de otra boca que no sea la de ellos”, explicó la panelista sobre Mica y Fabián Cubero.

Pampita aseguró que el embarazo de Mica Viciconte a Nicole: "La va a...".

“Karina Iavícoli nos había contado que estaba embarazada y que se iba a llamar Luca”, sumó Cora. “Y Ángel de Brito le había preguntado, y ella le clavó el visto como cuando no querés mentir pero hay que esperar el ‘tiempo médico’”, resaltó Pampita.

“Y ojalá que este bebé los acerque a Nicole Neumann, que traiga esa paz para que estén las dos familias divinas, como tiene que ser”, dijo, esperanzado, Gabriel Oliveri.

“Bueno, Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón”, aseguró Pampita.

Mica anunció su embarazo con Poroto Cubero

Mica Viciconte confirmó su embarazo en MasterChef Celebrity: "Estoy casi de cuatro meses"

Mica Viciconte finalmente decidió romper el silencio sobre su embarazo. La pareja de Fabián Cubero estuvo presente en una nueva edición de "MasterChef Celebrity" donde habló por primera vez sobre su estado.

La participante del programa había sido interrogada días atrás sobre este tema, sin embargo, en aquel momento evitó dar detalles frente a las preguntas de Santiago del Moro.

Ahora, finalmente después de mucha especulación y silencio, Mica confirmó la feliz novedad. "Yo ya lloro, es una linda noticia que estoy embarazada", reveló súper emocionada.

"Sé el sexo, el nombre, es un nene", confirmó. "Fabián deseaba el nene a morir...se va a llamar Luca", agregó desvelando el nombre de su bebé en camino. "Es algo buscado, charlado y practicado. Bienvenido Luca a la familia".

Mica Viciconte confirmó su embarazo en MasterChef Celebrity: "Estoy casi de cuatro meses".