Mica Viciconte contó cuál fue la reacción de Nicole Neumann tras anunciar su embarazo

En medio de la edición del martes de MasterChef Celebrity, Mica Viciconte confirmó que está embarazada de cuatro meses de Fabián Cubero.

"Me tomo el atrevimiento, discúlpame, pero ¿tenés algo para contarnos?", le consultó el conductor del certamen culinario Santiago del Moro. "Yo ya lloro. Es una linda noticia, que estoy embarazada", respondió la ex Comabte emocionada.

Ahora, las repercusiones también se centraron en la reacción de Nicole Neumann, ex esposa del jugador. En este sentido, Mica se sinceró sobre la posibilidad de recibir algún mensaje de parte de la modelo.

En un móvil con "Cortá por Lozano" contó si le había llegado "algún mensajito de la señora Nicky". Sin vueltas, Viciconte contestó: "No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante".

Mica anunció su embarazo en MasterChef Celebrity.

"Ya va a llegar la situación de felicidad de la familia ensamblada y toda esa cuestión", agregó Verónica Lozano, sobre el enfrentamiento que tienen ambas modelos.

Cabe recordar que el mismo día en que se confirmó la noticia del embarazo, Nicole publicó una llamativa historia en inglés desde su cuenta oficial de Instagram: "A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2".

Mica Viciconte reveló la reacción de Nicole Neumann tras anunciar su embarazo.

Pampita lanzó una teoría sobre el embarazo de Mica Viciconte y su relación con Nicole Neumann

Mica Viciconte revolucionó a todos afirmando que está embarazada de 4 meses el tema recorrió los medios. Ahora Pampita opinó al respecto. Según la top model la llegada de este bebé unirá a la participante y Fabián Cubero con Nicole Neumann.

“Está casi llegando al quinto mes, no sé cómo hicieron para mantenerlo tanto tiempo en secreto”, acotó Cora Debarbieri. “Qué lindo, me encanta. Me encantó todo”, dijo Pampita, después de ver cómo la pareja dio a conocer la noticia.

“Y ojalá que este bebé los acerque a Nicole Neumann, que traiga esa paz para que estén las dos familias divinas, como tiene que ser”, dijo, esperanzado, Gabriel Oliveri.

“Bueno, Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón”, aseguró Pampita.

Pampita lanzó una teoría sobre el embarazo de Mica Viciconte y su relación con Nicole Neumann.

FL