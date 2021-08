El mensaje de Evangelina Anderson a Antonella Roccuzzo al llegar a París.

Son amigas desde hace mucho tiempo, desde que sus maridos, Martín Demichelis y Lionel Messi jugaban juntos en la Selección Argentina, por eso no sorprende la buena onda entre Evangelina Anderson y Antonela Roccuzzo quien hace unos días arribó a París ya que el mejor jugador del mundo ya es la nueva figura del PSG de la capital francesa. Con mucho amor, la mujer del entrenador de la sub-19 del Bayern Munich le envió un cálido mensaje en un posteo que hizo Anto con toda su familia en el Parque de los Príncipes, el estadio donde Messi será local.

"Todo lo mejor, familia", posteó la esposa de Martín Demichelis en la publicación en la que la madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi posa junto a Leo y sus tres hijos. El mensaje de Antonela había sido: "Se cierra una etapa maravillosa, ¡pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades! Todos los cambios son difíciles al principio, pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Te amamos @leomessi, y con vos en todas".

Cabe recordar que en junio de 2017 Evangelina y Martín integraron la selecta lista de 260 invitados al casamiento de Antonela y Lionel en Rosario. Amigas de antaño.

Luego de consagrarse campeón en la Copa América y unas merecidas vacaciones por distintos destinos, Lionel Messi decidió ponerle fin a su paso por el Barcelona. El futbolista dio una conferencia de prensa y se emocionó a tal punto que su esposa le acercó un pañuelo. Desde la primera fila, Antonela Roccuzzo lo acompañó junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Tras 20 años como parte del club, Lionel Messi se despidió de los dirigentes y, en el momento en que pisó el escenario, el astro del fútbol rompió en llanto. En ese momento, su esposa se paró para acercarle un pañuelo descartable, gesto que quedó marcado durante la conferencia de prensa.

"Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, sólo un hasta luego. Visca el Barça!!!" escribió el deportista en su publicación de Instagram.

