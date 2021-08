Así se hizo el nuevo video de Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños

Este miércoles 11 de agosto Gustavo Cerati cumpliría 62 años y para homenajearlo se estrenó un videoclip inédito del tema “No te creo” que fue rodado en 2004, para la gira Canciones Elegidas.

Allí se lo puede ver a Cerati en su estudio Unísono, con el grupo que lo acompañó en ese momento. La grabación es de Nicolás Bernaudo, que participó en aquella gira como diseñador visual y le pidió a Cerati que quería tener filmadas situaciones de la banda para proyectar en pantalla durante los conciertos.

“Canciones Elegidas fue una gira corta, posterior a Siempre es hoy. Gustavo se había ido con la banda a España y yo tuve diez días para pensar en 15 clips y la puesta en general. Cuando volvió Gustavo me senté y le presenté el concepto general de la gira que era una gran pantalla, un ciclorama de fondo blanco que iba a tener proyecciones. Gustavo se copó. Le fui mostrando idea por idea. El corazón me iba a mil”, dijo Nicolás Bernaudo, según cuenta LaNación.com.ar

Cabe recordar que Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, luego de permanecer cuatro años en estado de coma, desde el ACV que sufrió en Venezuela, en 2010 en el marco de su gira sudamericana.

Mirá el nuevo video…



El emotivo posteo de Benito Cerati a su padre en el día que cumpliría 62 años.

Siempre activo en las redes sociales, Benito Cerati, el hijo menor de Gustavo Cerati eligió compartir una foto del portarretratos que tiene en su mesita de luz en donde se lo ve a su padre y a él años atrás cuando él era un bebé.

“Todos los días en mi mesita de luz”, escribió el músico con emoción en el epígrafe que acompaña a la imagen. También la hermana del músico Laura lo homenajeó con un video en donde hablan de él cuando recién comenzaba su carrera y Lisa Cerati la primera hija del genial músico publicó una foto de su padre con su hermano y ella y escribió: “Gracias por tantas aventuras. Te extrañamos siempre”.

Benito Cerati recordó a su padre.



El psoteo de Lisa Cerati con su hermano y su padre, de aventura.

Emotivo homenaje a Gustavo Cerati, al cumplirse 6 años de su muerte

El pasado 4 de setiembre se cumplieron 6 años del fallecimiento del músico Gustavo Cerati y su familia lo homenajeó posteando un manuscrito del tema "Tracción a sangre" que formó parte del álbum "Fuerza natural".

El tema fue grabado en 2009 y fue el último disco solista del ex Soda Stereo. Coincidentemente con esta fecha, Sony Music editará este año el doble vinilo "Confort y música para volar", que fue grabado en 1996 para MTV y se trata de un concierto unplugged.

El 15 de mayo de 2010, Cerati fue internado tras sufrir una descompensación después de dar un concierto en Venezuela y después de varios estudios, se supo que fue un ACV. Al mes fue trasladado a la Argentina donde permaneció internado en el Sanatorio de la Trinidad y 4 meses después fue derivado a la clínica ALCLA. Tras pasar ese tiempo en estado de coma, finalmente falleció el 4 de setiembre de 2014.

La letra publicada por la familia de Gustavo fallecido a los 55 años tras pasar varios meses en coma, reza: "El sol no tiene oídos pero su lengua me atrapó. Crece la escasez. Hasta la palabra vacío, me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel. Vida nómada un santuario de deshechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar. A esta hora de la vida, es lo mejor. Llega la noche. Respiro libertad. Respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre. Tras una melodía creo que te hice tan mía...".

FL