Pampita se descargó con todo tras las críticas que recibió por el baile del caño

Luego de dar a luz a su hija Ana, fruto de su amor con Roberto García Moritán, Pampita volvió lo más pronto posible a sus compromisos laborales pero las críticas estuvieron se multiplicaron con su baile del caño en La Academia.

La jurado hizo una coreografía libre, trepó, bajó y subió en el caño a dos semanas de ser mamá y algunas mujeres le cuestionaron el modo que expone su cuerpo.

En Pampita Online la top model se refirió a quienes la señalaron con el dedo: "El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total, pero no importa. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial. Subir y las vueltitas, es lo básico. No sé por qué los participantes no pudieron hacer aunque sea un poquitito... A mí me divierte jugar, me gusta ser la villana en algún ritmo. No hay nada personal con ningún participante", comenzó diciendo la conductora.

"Yo no pretendo ser ejemplo de nada ni quitarles nada de su maternidad ni su licencia. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojala habría más tiempo y haya leyes que nos apoyen a todas las mamás", siguió. "No hubo ensayo. No había una coreografía. Fue algo libre. Es más, la vertical al principio no me salió y la hice de vuelta. No estaba en competencia. Cuando no hay presión, te divertís. No me quedé dolorida. Subir y bajar es de lo más simple. Trucos no podés hacer ninguno porque no me responden los abdominales".

En un momento la modelo miró a cámara y les habló a las madres: "De todas maneras, quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera".

Pampita y su baile en el caño.

La Academia: Pampita impactó con su sensual baile del caño

Pampita redobló la apuesta y cerró la disciplina bailando el caño en la pista de La Academia de ShowMatch. La modelo deslumbró bailando el tema "Need You Tonight" de INXS.

Lo confirmó días atrás Ángel de Brito durante su ciclo que conduce en la pantalla de eltrece. “Lo que van a ver de Pampita es un adelanto, un ensayo, el único ensayo. Iba a bailar en el programa de ayer pero finalmente no hubo tiempo así que va a bailar en el del lunes. Con un solo ensayo, Pampita subió, se trepó, hizo figuras. Ella me contó que había hecho tres caños” contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Carolina Ardohain advirtió en varias oportunidades que en este ritmo cambiaría su forma de puntuar a las parejas, y a días de ser mamá decidió cerrar la disciplina en la pista de La Academia. Tomó la decisión con el objetivo de demostrar a las parejas de concursantes, que pidieron reemplazo, como en el caso de Débora Plager, Ángela Leiva entre otros; es por esto que a los equipos que acudieron a bailarines profesionales, los puntuó con 0.

“Es increíble, está recién parida. Es de otro planeta. Pampita hay una sola” fueron algunos de los comentarios que hicieron las panelistas de Los Ángeles de la Mañana mientras miraban las imágenes del ensayo de la modelo de 43 años.

Cabe recordar, que la mujer de Roberto Garcia Moritán fue reemplazo del caño en el Bailando por un Sueño en el año 2011, cuando bailó en lugar de Rocío Guirao Diaz.

