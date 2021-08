Pepe Cibrián anunció que se casará en dos meses

Pepe Cibrián volverá a pasar por el registro civil y confirmó en las últimas horas que volverá a casarse con su novio a quien conoció por Tinder.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el director teatral anunció la noticia: “Seguramente si la cosa sigue bien, nos casaremos. ¿Por qué no? Yo no estoy divorciado de Santiago y por ese mismo tema, en el caso que yo decida casarme, nos divorciaremos con él porque tenemos una excelente relación”, comenzó diciendo el artista sobre la decisión que tomó con Mauro.

“De pronto nos casamos en dos, tres meses. Todo tiene que ser rápido cuando va bien. Lo peor que te puede pasar es que te vaya mal y te divorcies”. “Lo peor puede ser que llevándote mal con alguien conviviendo te separes”, agregó.

Sobre su pareja dijo: “Es un gran compañero y yo necesito justamente un compañero donde yo me pueda apoyar en él y él en mí en este tramo de la vida que ya va para el final porque tengo 73 años y eso me parece mágico”.

“Esta alegría me causa mucha satisfacción porque debo haber sido buena persona para que me dé tanto premio”, dijo Pepe sobre su romance con el que tiene varios años de diferencia, pero esto no significa que no puedan vivir a pleno su amor.

Peptio Cibrián anunció que se casará en dos meses.

Pepe Cibrián encontró el amor a través de las redes sociales

Invitado al programa "Los Mammones", Pepe Cibrián se sometió a una entrevista y fue en la charla donde confesó que encontró el amor a través de las redes sociales.

Así es, desde hace dos meses está de novio con un hombre 20 años menor que él. "Es un gran compañero. Tiene 2 hijas divinas y es una persona ideal", le dijo a Jey Mammón sobre la persona que conoció en Tinder.

Interrogado por el conductor, Cibrián contó cómo fueron las primeras charlas vía WhatsApp: "Empezamos con un ´Hola, qué tal, cómo te va, a qué te dedicás´".

"Como yo odio el Tinder directamente le dí mi WhatsApp y luego de los primeros chats, empezamos a hablar por teléfono hasta que finalmente nos encontramos y nos empezamos a conocer", detalló el artista.

Emocionado, el reconocido productor dijo: "Formamos una pareja maravillosa". La charla dio lugar a su participación como jurado del Cantando 2020, certamen del que se retiró antes de su finalización.

"Me fui bien. Fueron muy agradables conmigo, son estupendos", expresó el actor argentino sin agregar nada más al respecto.

También recordó a su madre, la actriz Ana María Campoy, de quien demostró una profunda admiración: "Era una mujer espectacular y muy optimista. Yo heredé las cosas más jodidas de ella", sentenció.

FL