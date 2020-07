Fede Bal le dio las novedades del último estudio a Carmen Barbieri en la pista del Cantando 2020

Carmen Barbieri abrió la pista del Cantando 2020 y recibió una sorpresa por parte de Federico Bal. Así es, la artista argentina de 65 años rompió en llanto luego de ver a su hijo a través de un video en el que le contó las novedades de su último control médico.

"Quería contarte una buena noticia, me llamó recién el doctor y me dijo que los dos pólipos que me sacaron son benignos. Y donde estaba el cáncer no arroja ninguna cosa negativa", comenzó el comunicado que el actor de 30 años le envió a su madre en el certamen de canto.

Luego, con ánimos de darle aliento en este nuevo comienzo, la pareja de Sofía Aldrey cerró: "Todo es positivo. Así que mejores noticias hoy para que vayas, la rompas, te diviertas y pienses solo en vos". Tras ver esta grabación, Carmen no logró contener las lágrimas.

"Este mensaje me lo mandó hace un rato, porque no me cuenta toda la verdad. Se hizo un estudio para ver como andaba la zona. Donde estaba el tumor está todo bien pero no me contó que habían dos pólipos más y dieron benignos. Esto es una noticia maravillosa", confesó la participante.