El mensaje de Maru Botana a su hijo Facundo: "Hoy sería tu cumple de 12"

Hoy seria tu cumple , ya 12. ,.Nos gusta estar juntos y recordarte, aunque sabemos que no estas solo ❤️Me hago tantas preguntas y me cuesta todavia hoy la respuesa..Viniste de sorpresa y asi te fuiste.,Quizas hoy ya pude entender parte de tu mision .Paso el tiempo y tus hermanitos chiquitos quieren saber mas y mas. Pero hay tantas preguntas y reflexiones!! Se q ayudo a muchas y a muchos que estan asi, y me hace bien.Pero hoy Facu es tu cumple y si algo nos enseñaste es a volver a sonreir , a la alegria que tanto practicamos, con esta casa repleta de amigos y gente linda❤️🤟sobre todo regalandome los loquitos de Juani e Ine. 😍😍Feliz cumple con esos abuelos qe extrañaban tanto y no paran de abrazarte, yo desde aca los abrazo como un oso con mi corazon🥰 Graciass mi amor por siempre estar❤️❤️❤️