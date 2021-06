El mensaje de Mecha Sarrabayrouse tras el positivo de Susana Giménez

Susana Giménez confirmó que tiene coronavirus después de aplicarse la segunda dosis de la vacuna en Uruguay. La diva y su hija Mecha Sarrabayrouse están en buen estado de salud y con síntomas leves.

Sobre los síntomas que atraviesa la gran diva, Mecha llevó tranquilidad a sus seguidores. “Mamá no se lo quería decir a nadie, pero sí, tenemos Covid y estamos bien”, dijo en La Nación donde confirmó que Susana se enteró el viernes de su positivo y ella el miércoles.

“Ella satura bien. Cada día sentís algo distinto”, dijo Mecha, de 58 años, que recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac el martes 13 de abril en el Campus de Maldonado, en Uruguay, donde está radicada junto con Susana, Lucía Celasco y Patricio Giménez.

Susana Giménez recibió la primera dosis de Pfizer el pasado 24 de abril en Uruguay.

“Mamá está bien, por suerte está bien, satura bien. No tiene fiebre, tiene dolor de cuerpo y tos, nada más”, aseguró.

Mirtha Legrand, sobre la salud de Susana Giménez: "Me pidió que no dijera nada"

Mirtha Legrand habló de la salud de Susana Giménez y confirmó que mantiene diálogo constante con su colega.

"Yo lo sabía desde el sábado que Susana se contagió. Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice. Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado", dijo la conductora al sitio Primicias Ya.

Luego, Mirtha agregó: "Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana".

Mirtha Legrand, preocupada por la salud de Susana Giménez.

AM