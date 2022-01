El mensaje de Stefi Roitman a su suegra en medio de las versiones de una mala relación

Ricky Montaner y Stefi Roitman sellaron su amor con una boda de ensueño, sin embargo, la novia no pudo escaparle a la polémica luego de que se reportara el supuesto enojo de la joven influencer con su suegra, Marlene Rodríguez.

"A mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó Juan Echegoyen en "Emparejados", el programa que estrenaron Sabrina Rojas y el Tucu López este domingo. "Alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’", agregó el periodista.



Sin embargo, pese a las versiones, en las últimas horas fue la flamante esposa de Ricky quien echó por tierra los rumores cuando decidió comentar una publicación de Merlene en donde recopiló varios momentos de la boda. "Qué imagen hermosa esa. Cada minuto fue fuera de lo normal. Dios, la familia, los amigos, la belleza, la creación, el trabajo en equipo, la música, el amor”, expresó la mujer de Montaner junto a su publicación.

En ese momento, Stefi no dudó en comentarle: “No paro de sonreír viendo cada videito o foto. Qué sueño más hermoso. Los amo mucho. Estoy así”, escribió junto a varios emojis.



Las coincidencias entre la boda de Ricky Montaner y la de su hermana Evaluna

Ricky Montaner y su hermana Evaluna se llevan de maravilla. Junto a sus parejas, Stefi Roitman y Camilo, son muy unidos, y tan buena es su relación que al parecer, comparten los mismos gustos.

El pasado fin de semana, Ricky y Stefi dieron el sí y tuvieron coincidencias con Evaluna y su marido. Juariu publicó en sus redes un gran descubrimiento: la torta del casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman era idéntica a la de Camilo y Evaluna. Enseguida, la periodista comenzó a recibir respuestas de sus seguidores que agregaron más información: "Sí, aparte se casaron un 8 de enero y Evaluna un 8 de febrero. Será coincidencia el número?", escribió un follower. Y otro envió: "Ricardo Montaner cumple años el 08-09 y tiene un tema dedicado a eso que dice: 'Que sea 8 todo el mes'".

