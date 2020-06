El mensaje del Pollo Álvarez a su hermana Victoria en su cumpleaños: "Ella hace que lo difícil parezca fácil"

El Pollo Álvarez siempre demuestra el vínculo que tiene con su hermana Victoria, quien tiene 28 años y una vida colmada de luchas. En reiteradas oportunidades el conductor contó que la joven nació con meningitis y salmonella y pasó los dos primeros años de su vida en terapia intensiva. En el día de su cumpleaños, el marido de Tefi Russo envió a la joven un tierno y amoroso mensaje de cumpleaños.

"Hoy es el cumple de mi reina VICTORIA. No es importante la edad, ni las circunstancias. Es importante su nacimiento. Vino a esta vida a enseñarnos MUCHO. Años atrás creía que su rol en mi vida y la de mi familia era ayudarnos a aprender y valorar las cosas. Ahora en cambio, creo que sumado a eso, nos da UNIÓN y una manera tan distinta y sana de ver este mundo", expresó el Pollo en su cuenta de Instagram,

Y continuó: "No hablo solo de la pandemia. Hablo de cómo vivimos.. Ella hace que lo difícil, parezca fácil y lo fácil, divertido. Cosa que por lo menos a mí, no me es fácil todos los días".

"Buena, ocurrente, simpática, cumbiera, noble, amable, luchadora. Créanme, no estoy exagerado. Te amo, mi mujer preferida", concluyó el conductor de "Nosotros a la Mañana".