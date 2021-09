Una vez que finalizó la segunda temporada del exitoso reality de cocina, Donato de Santis se tomó un periodo de descanso y voló con su pareja hacia Italia, su tierra natal. De regreso en la Argentina, y luego de haber revelado que mega figuras quiere para la tercera edición de Master Chef, el cocinero contó el método que lleva a cabo para estar en forma.

Donato volvió de Puglia (su ciudad de origen) con una figura más definida. “Estoy comiendo menos, no hay otra dieta que la de comer menos y sacarse la ansiedad, si uno vive ansioso es imposible” comenzó diciendo el jurado de Master Chef en diálogo con Paparazzi.

El método de Donato de Santis para estar en forma

“Estoy haciendo pilates. Me encanta, porque realmente me da resultados” aseguró el cocinero, mientras le confesaba al periodista la actividad físicia qué eligió para sentirse bien. Además, De Santis confesó su gusto por las tendencias italianas en indumentaria, ya que el tipo de corte lo hacen sentir cómodo.

“Me ayuda para mantener la elasticidad, con la edad uno se va poniendo más durito y pilates ayuda estirar, a elongar, a hacer movimientos suficientes sin generar masa. Ya no quiero músculos, ya no tengo veinte años, necesito solamente mantener la máquina en funcionamiento” cerró el famoso cocinero.

De regreso a la Argentina y pronto a comenzar con las grabaciones de la tercera edición del reality de cocina, Donato estuvo invitado al ciclo de PH Podemos Hablar. En diálogo con Andy Kusnetzoff, el cocinero reveló el momento más pudoroso que vivió con una fan.

Donato De Santis confesó qué famoso internacional quiere para MasterChef Celebrity 3

Desde Italia, Donato de Santis habló en exclusiva con Pronto para la nota de tapa de la edición de agosto y reveló qué figura internacional quiere para la tercera edición que arranca en noviembre para el ciclo de cocina. De Santis se la jugó y reveló qué famoso le gustaría que la producción convoque para que se radique en la Argentina y participe del programa. "Que venga el hijo italiano de Diego Maradona. Estaría bueno que participe Diego Junior pero yo no elijo sino que está la producción ocupándose de todo eso", dijo Donato.

También se refirió a los rumores que indican que Wanda Nara estaría entre las convocadas a participar. "Se está hablando de Wanda Nara y me encantaría que venga porque me parece una persona que podría brindarle electricidad al programa. Si bien la conozco a su hermana Zaira, a Wanda no la conozco en persona pero la veo activa, vivaz, simpática y como ha vivido en distintas partes del mundo, podría aportarle esa cosa de mundo que sumó Alex Caniggia en la edición pasada. Podría ser una carta ganadora Wanda. La producción está con esto, son muy hábiles y respeto mucho su trabajo. Seguramente nos sorprenderán a todos con su selección", reveló Donato.

