El momento de tensión entre El Polaco y Barby Silenzi en La Academia

El Polaco y Barby Silenzi mantuvieron un tenso momento en la pista de La Academia tras una nueva participación en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando indagados por el conductor empezaron a hablar sobre la posibilidad de agrandar la familia. "La vi a Pampita y tengo ganas de tener otro bebé, me encanta. Me gusta el estado del embarazo. Me gusta la panza, todo eso. Es hermoso", dijo Barby.

Sorprendido pero con un tono contundente, El Polaco no estuvo de acuerdo: "Yo paso. No, que sea lo que Dios quiera pero tenemos una bebé de un un año recién", se justificó el músico.

Ante la respuesta del cantante tropical, la bailarina le reprochó: "Bueno pero por lo menos decime ‘bueno, mi amor, lo pienso’. ¡No sé, algo!".

Envuelto en el aprieto, el músico intentó salir del acalorado ida y vuelta. "Más adelante, dentro de 6 o 7 años. Tenemos un montón de hijos, dejate de joder. Entre todo el rejunte hay cuatro, es un jardín de infantes de todas las edades. En casa hay Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, se quejó.

El Polaco y Barby Silenzi comenzaron con los preparativos para el primer año de Abril

El Polaco y Barby Silenzi comenzaron con los preparativos para el primer año de vida de Abril. El cantante de 33 años y la figura dejaron de lado sus problemas y acompañaron a su beba para el book de fotografías.

Los padres de la pequeña se mostraron unidos y entretenidos con la producción de fotos que le realizaron a la agasajada. Mientras el artista argentino animaba a la niña, la bailarina grabó el momento familiar que vivieron.

Cabe recordar que el intérprete y la mediática confirmaron su separación días atrás, tras varios idas y vueltas en la relación. Si bien hasta el momento no hubo una vuelta oficial, existen rumores de runa nueva reconciliación.

