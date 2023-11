Pamela David y Bruno Lábaque fueron de la pareja más querida por los medios. Los protagonistas se casaron en 2008 y se separaron en 2010, aunque el casamiento no duró más de dos años les dejó un fruto increíble: su hijo Felipe.

El motivo de la separación entre Pamela David y su primer esposo Bruno Lábaque a 13 años de su divorcio

El motivo de la separación entre Pamela David y su primer esposo Bruno Lábaque a 13 años de su divorcio

La conductora de Desayuno Americano reveló algunos detalles de cómo enfrentó la separación con el padre de su hijo. En LAM, Pamela contó: "En ese momento yo estaba como acomodando mis cosas, entre el divorcio y bueno, me sentía un poco expuesta".

El motivo de la separación entre Pamela David y su primer esposo Bruno Lábaque a 13 años de su divorcio

Aunque hoy la conductora puede hablar desde otra perspectiva porque está felizmente casa con Daniel Vila, con quien tuvo a su hija Lola, Pamela no niega haber sufrido en su momento: "Fue difícil... todas las separaciones lo son. Hoy me llevo bárbaro, pero fue re difícil. Me acuerdo que hice un móvil para vos en BDV cuando estaba con Nito Artaza haciendo Danza con Cobos en Mar del Plata y estaba con los lentes de sol puestos del llanto, y no podía hablar”.

En su momento, Bruno Lábaque también se pronunció al respecto: "Un año en el cual hace 6 meses no veía la hora de que se vaya, el cual ¡pensaba que era el peor de mi vida! Pero... En los últimos meses se dio vuelta, cambió la historia, y hoy no sé si quiero q se vaya, la conclusión que saco amigos, es que siempre todo puede cambiar. Y que el tiempo cura todo. Depende de uno cuán largo lo quiera hacer. Pero el sol siempre está, y ¡no hay mal que por bien no venga!".

AF.