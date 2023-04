Luciana Salazar compartió un nuevo y fuerte comunicado contra su ex pareja, Martín Redrado.

La rubia compartió una serie de capturas de pantalla y explica que el economista se encarga de hostigarla. “Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”, expresó en su cuenta de Instagram.

El motivo por el que Luciana Salazar volvió a denunciar a Martín Redrado

“Sábado de reunión con mi abogado, resguardando y colectando pruebas para querellar por hostigamiento digital agravado. Ya supe tener resoluciones favorables de la Justicia en contra de Google y Twitter”, agregó.

El motivo por el que Luciana Salazar volvió a denunciar a Martín Redrado

Luciana Salazar reveló cuál es la responsabilidad de Redrado con su hija Matilda

Desde que nació la pequeña Matilda, las dudas sobre quién sería el papá de la pequeña vinculan a Martín Redrado.

Semanas atrás, Luciana Salazar denunció de nuevo a su expareja debido a que incumple la cuota alimentaria de la niña. En medio de esta acusación, es que Luli debió explicar cuál es la relación del economista con su hija.

“Cuando yo pensé en tener un hijo, la idea no era ser mamá soltera. El proyecto fue pensado de a dos, yo sufrí mucho”, contó en La peña de Morfi tiempo atrás.

Luego, Salazar lo denunció por deber 10 meses de cuota. “La pasé muy mal, todo lo que hace Martín es para lastimarme. Lo hizo para hacerme daño”, declaró.