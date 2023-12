Barby Franco y Marcela Tinayre protagonizaron un insólito cruce en los últimos días que sorprendió a muchos. El motivo fue que la modelo compartió imágenes en paños menores de la conductora en su cumpleaños en sus redes sociales y no se lo perdona por nada del mundo.

Por otro lado, Barby estuvo como invitada en el programa Polémica en el bar junto con otras mujeres de gran trayectoria y que es conducido por la hija de Mirtha Legrand, quien no desaprovechó la oportunidad para hacerla sentir incómoda en todo momento.

La postura de Barby Franco ante el enojo de Marcela Tinayre

Ante esta situación sorpresa, Socios del Espectáculo quiso ahondar más acerca del inesperado conflicto entre ambas mujeres y buscó a la influencer para que diera su punto de vista: “Me dijo que había subido un montón de videos y fotos del cumpleaños de ella, pero ese día yo vi que todo el mundo grababa. Sin embargo, se molestó conmigo”, empezó diciendo.

“No me lo esperaba, me lo dijo al aire en seco... pero bueno, como vi que todo el mundo filmaba y subía cosas yo también lo hice, encima la arrobé y le sumé seguidores. Le pedí disculpas porque fue una huevada mía, porque a ella le molestó", continuó contando, un tanto apenada.

Barby Franco, Marcela Tinayre y Fernando Burlando

Finalmente, Barby Franco recordó: “Viste que se había enojado una vez que no fui a su programa por el Baby Shower. Viene enojada conmigo, me estoy mandando varias cagadas”, concluyó sobre su inesperada pelea con Marcela Tinayre, quien tampoco estaría pasando un buen momento con Gustavo Sofovich, al tener la intención de la sacarla de la conducción de Polémica del Bar y reemplazarla por Jey Mammón.