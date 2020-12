El motivo por el que Paulo Dybala y Julián Serrano fueron tendencia en redes

Julián Serrano y Paulo Dybala se convirtieron en tendencia en redes sociales por una curiosa comparación. El ex y actual novio de Oriana Sabatini fueron "tema de conversación" en redes por un particular motivo.

"Después de un Julián Serrano llega un Paulo Dybala", fue la frase que se hizo furor en Twitter cuando salió a la luz el romance de Malena Narvay, ex de Serrano, con un reconocido DJ.

En el momento en el que los seguidores de la actriz y cantante se enteraron de la noticia, vincularon esta historia de amor con la de Oriana y Paulo porque, según rumores, la relación entre ellos no había sido muy sana, al igual que pasó con Narvay. Es por esto que el fandom de las artistas ensalzaron la figura del futbolista de la Juventus como un verdadero "príncipe".

Un nuevo comienzo

Malena Narvay fue descubierta a los besos con el DJ Leo Cepeha, con quien intercambiaba una serie de likes desde hace ya tiempo.

La página Chusmeteando fue la encargada de mostrar las fotos de la actriz a los besos con el influencer que comprueban el romance.

Si bien desde fines del año pasado se hablaba de una separación entre Serrano y Narvay, no fue confirmado hasta el mes de marzo: "La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, aseguró Narvay.