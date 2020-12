¿Se casan? Oriana Sabatini enfrentó rumores de embarazo e hizo una importante revelación

En medio del lanzamiento de “Lo que tienes”, tema que grabó junto al freestyler Rusherking, Oriana Sabatini hizo frente a los rumores de embarazo que circularon en las últimas semanas.

“Yo soy clásica, así que hasta que no me case, no voy a tener un baby”, dijo en una entrevista para LAM.

Luego aseguró que piensa en el matrimonio pero no tienen una fecha exacta. “Antes estaba más intensa con ese tema. Ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”, aseguró la hija de Cathy Fulop.

“A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés. Necesito dar un par de pasos antes de dar ese paso tan importante”, tiró.

Oriana Sabatini lanzó su nueva canción y arrasó en las redes

Apoco de que termine el 2020, Oriana Sabatini sorprendió al lanzar “Lo que tienes”, su nueva canción y video que promete convertirse en el hit del verano.

Esta nueva canción se suma a la exitosa carrera musical de la estrella pop, donde demuestra, una vez más, su talento en la música. Junto a Thomas, conocido por su nombre artístico Rusherking, el joven de Santiago del estero, seducen, deslumbran y atrapan con éste nuevo sonido.

Oriana se mostró feliz con el lanzamiento y agradecida a sus fans por el apoyo de siempre a pesar de la distancia. “Vayan a darle amor a este temón”, escribió la joven en sus redes sociales.

En el clip, la hija de Cathy Fulop aparece con un look urbano bien marcado, con tops y pantalones oversize; también con bandanas y el cabello recogido, sin perder el glam que la caracteriza.

La canción “Lo Que Tienes” fue producida y mezclada por Estani y el mastering estuvo a cargo del productor preferido de los grandes artistas: Big One.