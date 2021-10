El novedoso método de Viviana Saccone para buscar novio 

Viviana Saccone está viviendo un excelente presente laboral y está soltera. El año pasado creó su productora, comenzó a representar a otros actores y está haciendo su show cantando vía streaming. Mientras se luce como la gran revelación de La Academia de ShowMatch, la actriz confesó el novedoso método para buscar pareja.

Saccone no volvió a oficializar una relación después de Aitor Miguens. Antes estuvo 5 años con Santiago García Rosa, el joven actor 24 años menor que ella. En su momento, la pareja provocó la atención mediática, luego de conocerse arriba del escenario mientras participaban en la obra La Cabra, junto a Julio Chávez.

En medio de los rumores que la vinculan con su compañero de La Academia, Viviana Saccone habló con Mitre Live y confesó usar Tinder, la famosa aplicación de citas. “Tengo una app en el teléfono que me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo, no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder. Y me quedó allí” reveló.

Viviana Saccone la rompe en las app de citas.

Además, la actriz confesó que no solo recibe propuestas por parte de hombres, sino que algunas mujeres le escribieron para concretar una cita. “No entro nunca pero es muy difícil. Yo ayer dije, no puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer, miles de propuestas de todo tipo. No sé si saldría con gente que no conozco” aseguró.

“Hay desde "vamos a cenar" hasta "vamos a comer un choripán a la Costanera", o "te invito a tomar mate al costado de la ruta", todas propuestas así” comentó, y aunque aún no se anima a dar el siguiente paso agregó: “Diego me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. La app está dormida y esperando que la active de nuevo”.

Viviana Saccone y Aitor Miguens, una de sus últimas parejas.

FF