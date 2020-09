El nuevo emprendimiento de Flavia Palmiero en cuarentena: "Necesitaba hacer algo"

En plena cuarentena, Flavia Palmiero puso manos a la obra y aprovechó el tiempo libre para crear. La actriz, lejos de angustiarse y para sobrellevar el aislamiento, comenzó a diseñar su nueva línea de bikinis. "Necesitaba conectarme con alguna actividad porque, si no, iba ser muy difícil para mí”, explicó.

En una entrevista con el sitio Teleshow, Palmiero reveló cómo llegó a la idea de diseñar estas prendas: "Hacía rato que tenía ganas de sacar una marca personal, sobre todo, teniendo en cuenta la relación que tengo con mis seguidores. Y, en medio de ese encierro, me conecté con la playa que es un lugar de libertad, de naturaleza, de sol, de paz y de alegría. Es decir que pensé en todo lo contrario a lo que estaba viviendo", comenzó.

Luego contó cómo fue el proceso: "Dibujé seis modelos de mallas y bikinis, empecé a buscar las telas, me sumé a una amiga que sabe mucho de venta online y, a pesar de haber armado todo en plena pandemia, pude lanzarlo para la primavera que era lo que yo quería. Pero la verdad es que hice esto para no volverme loca y no angustiarme", reveló. "Me hacía bien sentarme a dibujar y crear. También fue muy lindo hacer la producción de fotos, algo que muchas veces había hecho para los demás pero que esta vez hice para mí", agregó.

Sobre la inspiración de estos modelo, Flavia reveló que "primero pensé en lo que me gusta a mí y en lo que uso habitualmente. Pero lo hice con la idea de que todas las mujeres puedan acceder acá a esas líneas clásicas, en colores que no fallan, que hoy están de moda en el mundo".

La actriz reveló que quedó conforme con el trabajo y con la respuesta de sus seguidores que destacaron su belleza en las fotos donde aparece modelando sus creaciones: "Mis fotos están sin retoque en el cuerpo, porque yo quería que fuera así (...) me pueden ver como realmente soy, luciendo estas prendas", cerró.