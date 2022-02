El "Ogro" Fabbiani será papá por tercera vez. El ex futbolista está esperando su segundo hijo junto a la pastelera Gimena Vascón. Con una hermosa foto, la pareja enseñó que se encuentra en la dulce espera.

Si bien el Ogro Fabbiani no hizo un comunicado oficial, sí compartió fotos de su fin de semana en familia en donde se pudo ver una imagen con la pancita de su actual pareja, Gimena. "Hermoso domingo de campo con la flia y amigos", escribió el ex deportista.

El Ogro Fabbiani será papá por tercera vez

Es importante resaltar que el Ogro Fabbiani es padre de Uma, su primera hija, con Amalia Granata y años después conoció a Gimena Vascón con quién tuvo a Santino.

Cristian "Ogro" Fabbiani confesó que perdió un contrato millonario por Victoria Vanucci

Cristian "Ogro" Fabbiani logró su notoriedad mediática gracias a polémicos romances. En un inicio, estuvo en pareja con Amalia Granata, con quien tuvo a Uma, y un corto matrimonio con Victoria Vanucci.

Aunque la relación no terminó de la mejor manera, el ex deportista revivió en PH una anécdota que involucra a la ex de Matías Garfunkel. "Perdí un contrato millonario, de cuatro millones de euros por amor. Estaba entre ganar esa plata en Ucrania o volver a Carlos Paz para que ella haga su teatro", dijo. "A ella no le gustaba la ciudad que íbamos a vivir y nos volvimos", agregó.

Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff si se arrepentía de esa decisión, el ex futbolista aseguró: "Nunca. Todo lo que yo hago lo hago convencido. En ese momento estaba casado, me casé por algo y bueno, fue así la decisión".

"Ogro" y Vanucci se casaron en 2012 pero se separaron poco tiempo después en medio de denuncias por violencia de género y declaraciones cruzadas. "Para mí, ella se casó para tener fama. Antes de estar conmigo ella no era conocida. De última me hubiera pedido que la ayudara a tener un poco de prensa y listo”, confesó en una antigua entrevista.

“No sé si me traicionó: me metió los cuernos, seguro. En realidad, yo creo que a la gente se la conoce cuando te peleás, no cuando está todo bien”, añadió en ese entonces.