Tras siete años de amor el Ogro Fabbiani se separó de Gimena Vascón

Se conocieron, se enamoraron, se casaron y formaron una familia con Santino, su hijo, pero el destino y quizás la pandemia les jugó una mala pasada y luego de siete años de amor ininterrumpidos, el Ogro Fabbiani se separó de su mujer, la bella Gimena Vascón según contó Karina Iavícoli quien tuvo la primicia luego de hablar con él.

"Lamentablemente, se separó otra vez. Ya viene de otra separación bastante complicada (por Victoria Vanucci quien fue su esposa). El Ogro y Gimena estaban casados y tienen a Santino. Le pregunté a él si era verdad, me dijo que sí. Le pregunté si habían terminado bien y no se sabe... Creo que le iban a comunicar a la familia", contó la angelita de "Los Angeles a la Mañana", el programa conducido por Angel de Brito.

Al instante de dar la noticia, Karina contó más acerca de su conversación con el exdelantero: "Me dijo 'se terminó el amor'. Cuando pasa eso, cuando alguien te blanquea eso... Digamos, no me dijo quién había tomado la decisión; intuyo que debe ser por los dos. El, cuando se pueda, está por ir a dirigir... Vieron que hizo el curso de técnico, me dijo a Centroamérica. Y le duele tener que dejar a sus hijos, porque va a dejar de ver a Uma y a Santino, y se va. Y ella tiene otro proyecto", concluyó la panelista.