El orgullo de Juana Repetto por su hijo Toribio

Juana Repetto habló de la personalidad de Toribio y se mostró más emocionada al describirlo. La actriz de 32 años describió con orgullo a su hijo de cuatro años en un intercambio con sus seguidores en redes sociales.

"Que difícil, tantas cosas... me conmueve mucho su sensibilidad, su capacidad de adaptación y entender todo, lo cariñoso, lo empático, lo dulce y sobre todo lo compañero", expresó la celebridad.

Luego, la pareja de Sebastián Graviotto cerró: " Y su visión tan amorosa y positiva de situaciones aún complejasLa verdad es que es un niño muy especial y me emociona mucho su personalidad".

Juana Repetto habló de lo que espera para su segundo puerperio

Juana Repetto contó cómo transito la etapa del puerperio con Toribio y confesó que desea que sea diferente con Belisario. La pareja de Sebastián Graviotto dio detalles de cómo transito este momento.

"El puerperio es duro, la teta hasta que se instala no es fácil, no dormir te desencaja, yo sentí muchos miedos e incertidumbres. Te explotan las tetas, probablemente chorrees leche", explicó.

Luego, la hija de Reina Reech continuó: "No estas más embarazada pero tu cuerpo tampoco es tu cuerpo de antes... supongo que en el proceso de conocer y entender a tu bebé lleva su tiempo y el durante quizás sea complicado".

"A mi los cambios hormonales me pegan fuerte fuerte! Pero todo eso queda en el olvido y pasa a ser la nada misma en relación a la bendición, lo hermoso, la dicha que es tener un hijo, en relación al amor que poco a poco vas recibiendo a cambio y a todo lo que te genera ese ser que cada día amas más y más", argumentó la figura en Instagram.

Después, la actriz sumó: "Para el segundo espero que saber todo esto me lo haga menos difícil y me permita vivirlo sin culpa. Me daba mucha culpa no estar más feliz que nunca en mi vida cuando estaba viviendo el momento que más había soñado y deseado".

"Estaba viviendo lo mejor de mi vida pero me pasaba todo esto... me parecía que era un espanto de mi parte y que me hacía mal agradecida. Bueno no. Se llama Puerperio y en esta ocasión pretendo abrazarlo", finalizó Juana.