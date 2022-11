Lali Espósito y La China Suárez se conocieron en las grabaciones de Rincón de Luz y desde entonces son mejores amigas. Las jóvenes son íntimas hace muchos años y pase lo que pase siempre están al pie del cañón la una con la otra. Hace algunos meses se viralizó un video de ambas bailando junto a Candela Vetrano en un episodio del mencionado programa de Cris Morena.

El video original cuenta con una canción de Britney Spears llamada "Me against the music" pero cuando trascendió comenzó a ser reversionado con diferentes temas actuales. Cada vez que Lali saca un nuevo tema, el video vuelve a salir a la luz pero con la canción nueva de fondo. En twitter sostienen que la coreografía que bailan las referentes se adapta a cualquier melodía y, en efecto, por ahora es cierto.

Cuál es el origen del video viral de La China Suárez y Lali Espósito

Rincón de luz es una serie infantil argentina que se emitió en el año 2003 por Canal 9 y más tarde por América TV. Se trata de una serie derivada de la telenovela infantil Chiquititas y fue protagonizada por Soledad Pastorutti y Guido Kaczka. En dicho elenco se encontraban Lali Espósito y La China Suárez que, en ese entonces, eran conocidas como Mariana y Eugenia.

Rincón de Luz narraba la historia de Álvaro del Solar (Guido K), quien regresa de Europa para recibir su parte de la herencia familiar que su abuela, Victoria del Solar (Susana Lanteri), había decidido repartir en vida entre todos sus nietos. Resulta que la señora Victoria, no le quería dar su parte a Álvaro por considerarlo un holgazán.

En el camino, Álvaro se encontró con un grupo de chicos entre los que estaban Tali (Natalia Melcon), Julián (Luciano Nóbile), Carola (Florencia Padilla), Lucas (Agustín Sierra), Malena/Coco (Mariana Espósito) y Mateo (Stéfano De Gregorio), y tiene la idea de crear un orfanato para poder cobrar la herencia a la brevedad posible.

Al poco tiempo aparece la bella y dulce Soledad (Soledad Pastorutti), quien quiere mucho a los niños al contrario de la frívola directora María Julia del Solar (Alejandra Darín), y se disfraza como Mencha, la celadora, para acercarse a la familia del Solar, y obtener información acerca de lo que pasó con su exnovio Santiago (Esteban Pérez), quien sufre en la cama de un hospital por un accidente en la fábrica de esta familia. Trae consigo a Ezequiel (Aleck Montanía) que se junta a los chicos del hogar y luego descubre a Laura (Laura Anders).

Tiempo más tarde, se suman al hogar Josefina, Amir (Ezequiel Díaz), Guillermo (Gastón Soffritti), Pía (Eugenia Suárez), Lucía (Camila Salazar), Úrsula (Camila Offerman), y Estrella (Candela Vetrano) para vivir muchas aventuras, secretos, dolores, misterios y amores.

Cuál era el personaje de Lali Espósito en Rincón de Luz

Lali Espósito interpretaba a Malena Cabrera, una nena de 10 años con una historia familiar difícil. La niña vivía con su tía Trini porque su papá la había dejado con ella pero ésta la maltrataba. Por ese motivo, decide escaparse. Así es como llega al Hogar Rincón de Luz.

Para que su tía no la encuentre decide disfrazarse de un chico llamado “Coco” pero Sebastián termina contándoselo a todos. Era muy amiga de Estrella y Pía. Estaba enamorada de Lucas y termina siendo su novio dentro del programa.

Lali Espósito y La China Suárez en Rincón de Luz

Cuál era el personaje de La China Suárez en Rincón de Luz

El personaje de La China Suárez en Rincón de Luz era Pía Contreras. La niña tenía 11 años y había conocido a los chicos a través de Lucas. Ella es engañada por él para arruinar la cita de Malena y Sebastián. Después se pone de novia con Lucas y se hace amiga de Malena.

Cuando descubre que es adoptada, decide irse a vivir al Hogar Rincón de Luz y quedarse a vivir con los chicos. Es la mejor amiga de Malena y Estrella.

Lali Espósito y La China Suárez vuelven a ser tendencia cada vez que la "diva soñada" lanza un nuevo tema.