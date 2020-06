El palito de Javier Calamaro a Andrés por no visitar a su madre de 99 años en cuarentena

Durante los más de ochenta días que ya lleva la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, muchas famiilias tuvieron que acomodarse para asistir tanto a los niños como a los mayores de cada grupo. Y los Calamaro no son la excepción.

En diálogo con Mshow, Javier (54) reveló cómo se maneja para tener contacto tanto con su madre Esther, de 99 años, su famoso hemano Andrés (58), y su hijo Romeo.

El músico detalló: "Mientras sepa que está bien Andrés, no hay problema. Ayer hablé porque nosotros solíamos ir todos los miércoles a almorzar a lo de mi vieja. Ahora se cortó con esto".

Javier Calamaro siguió: "Pero se cortó para Andrés porque yo no la dejé sola ninguna semana, seguí yendo. Primero sin permiso y después conseguí el permiso para ir y otro para ir a buscar a mi hijo. Pero Andrés no consiguió nada o entendí que no. Y no la vio, así que vamos hablando por teléfono. Por supuesto que él habla por teléfono, eso sí".