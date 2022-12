Benjamín Vicuña se alejó de la ruidosa Buenos Aires para disfrutar de la final del Mundial Qatar 2022 donde la Selección argentina resultó triunfadora ante Francia.

Mientras la China Suárez estaba en México por compromisos laborales, el actor se instaló en un lujoso hotel donde compartió el fin de semana con Amancio y Magnolia.

Magnolia Vicuña.

Benjamín Vicuña vio el último partido de la Selección en la Copa del Mundo en este destino de Pilar donde disfrutaron de un día de campo, caballos y pileta. "Marcando una generación", escribió el chileno en una tierna foto de Magnolia junto a un juguete con los colores celeste y blanco.

El paradisíaco lugar donde Benjamín Vicuña disfrutó la final del Mundial con Amancio y Magnolia

Benjamín Vicuña y las fanáticas: cuáles son los piropos que recibe

Después de su relación con Eli Sulichin, con quien salió durante un año, Benjamín Vicuña disfruta a full de su soltería.

Mientras se desconoce alguna candidata cercana, el actor habló de los piropos que recibe de sus fans. "Me abordan con cariño (risas), aunque creo que hoy en general, si hablamos de piropos, las redes sociales son muy zarpadas”, comentó el chileno en una entrevista con Clarín.

Benjamín Vicuña

Luego, contó qué es lo que más lo "deslumbra" de las mujeres. “Todo lo que diga va a ser usado en mi contra y todo lo que diga va a caer en un lugar común. Me parece que el humor es importante. No me refiero a alguien gracioso o chistoso; tiene que ver con un punto de vista en la vida”, disparó.