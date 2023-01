Cande Tinelli y el cantante Coti Sorokin se encuentran afrontando una separación. En las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli, que siempre esta interactuando en su cuenta de Instagram compartiendo con sus seguidores, tomó la drástica decisión de dejar de seguir en las redes sociales al cantante, con el que tenía pensado casarse y vivir una vida juntos.

La panelista de LAM, Estefi Berardi, había publicado este dato en sus historias de Instagram, donde siempre comparte información del mudo del espectáculo. Como si fuera poco, Cande no solo lo habría dejado de seguir, si no que también habría borrado las fotos que tenia en su Instagram con el cantante. Por otro lado, el cantante Coti no habría tomado la misma postura, ya que, él si conserva las fotos con la hija de Marcelo Tinelli.

Captura de pantalla de Estefi Berardi que luego compartió en sus historias de Instagram

Cande Tinelli y Coti Sorokin, un noviazgo y proyectos a futuro que habría llegado a su fin

Anteriormente, la pareja había tenido idas y vueltas, pero este último tiempo, la relación estaba mas consolidada, hasta incluso, el cantante Coti habría confirmado casamiento con la hija de Soledad Aquino y Marcelo Tinelli.

Coti Sorokin y Cande Tinelli

"Es posible el casamiento en el 2023. Todavía no tenemos definido el lugar pero es muy posible. Estamos muy bien, bárbaro. Es normal en cualquier pareja tener una crisis, no fue tan grande. Ella es el amor de mi vida y estamos mejor que nunca", había dicho el cantante en el programa Socios del Espectáculo. Todo indica que la relación llegó a su fin, pero ¿Es esto el final del amor?