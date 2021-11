La China Suárez vuelve a estar en boca de todo el mundo después de haber brindado una entrevista en donde habló del escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi. Un vez pública la emisión, la mediática salió al cruce en sus redes sociales.

"No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino", resposteó Wanda Nara en sus historias de Instagram. Este mensaje se trata de la publicación original de Pitty La numeróloga, donde menciona a la esposa de Mauro Icardi.

El particular mensaje de Wanda Nara tras la entrevista de La China Suárez

La China Suárez habló del escándalo con Wanda Nara

Luego, la ex pareja de Benjamín Vicuña también contó como es su día a día y aclaró que a las únicas personas que alguna vez le debería dar explicaciones es a sus hijos. "No hay que darles explicaciones a nadie. Muchas de las cosas que se dicen no son verdad pero estoy muy informada. Hay momentos donde lo llevo mejor y hay momentos donde lo sufro más", añadió