El pedido de Lourdes Sánchez: "Me encantaría que me ofrezcan ser jurado del Bailando"

Durante una rica y extensa entrevista con CARAS Digital, Lourdes Sánchez dejó mucha tela para cortar, tanto es así que diferentes sitios web y hasta en "Los Angeles a la Mañana" reflejaron los dichos de ella cuando el sábado en comunicación con este medio admitió que le hubiese gustado que le hubiesen organizado una despedida de ese programa. Hoy feliz en "Hay que ver", el programa de El Nueve, la esposa de "el Chato" Prada y mamá de Valentín habló de sus ganas de ser jurado de "Bailando por un Sueño".

"Falta un jurado, me da mucha vergüenza proponerme y siento que mi marido, al ser mi pareja nunca va a ir a proponerme, es más las veces que estuve en el Bailando no fueron porque él pidió que esté. Me encantaría ocupar la silla que dejó Florencia Peña libre y no sé por qué no me tienen en cuenta, capaz soy muy poca cosa para ocupar el lugar de Flor" (dice risueña).

"Ojo, por capacidades me considero que soy re apta para el puesto pero por ahí necesitan alguien con más nombre, no sé si me explico. Yo le digo a Marcelo que me tenga en cuenta, que no me tenga miedo", dice y otra vez arroja una carcajada... Con respecto a si le gustaría participar en la pista o ser parte del BAR, la bellísima panelista y bailarina aseguró: "Yo no le cierro la puerta al bailando nunca porque disfruto mucho. Hoy te diría que bailar no porque estoy oxidada, porque con la cuarentena no levante un pie (risas). El BAR me gusta y si hay un lugar la peleo a morir.

¿Qué dirá Tinelli?