El Pelado López contó recientemente que recibirá un reconocimiento de la Legislatura Porteña este lunes a las 17hs. "Declaración de interés cultural al conductor Guillermo López", indica el anuncio del evento.

El Pelado López recibirá un reconocimiento de la Legislatura Porteña.

La emoción del Pelado López por el reconocimiento de la Legilslatura Porteña

"Les cuento la historia, en el 2021 un legislador que vio mi unipersonal y que sigue mi trabajo en estos últimos 22 años me contactó y me preguntó si me podía proponer para este reconocimiento… en principio le dije que no que me daba pudor y después de charlarlo con Nella, quien me dijo: ¿PORQUE NO? le dije que sí", comenzó contando el exCQC. Y agregó: "Esto fue a votación en la legislatura porteña y la mayoría estuvo de acuerdo en este reconocimiento".

El Pelado López recibirá un reconocimiento de la Legislatura Porteña.

"Por pandemia cercana se pospuso el acto y por pudor, perfil bajo o cómo le quieran llamar nunca lo compartí x acá hasta hoy, solo lo conté en "la 100" hace un par de sábados", señaló luego el Pelado López.

El Pelado López.



Por último, el ex de Jujuy Jiménez indicó: "En resumen el lunes destacan mi trabajo de todos estos años y lo quería compartir con Uds que me acompañan SIEMPRE en todo lo que hago…

Gracias a todos!!".

Sin dudas, El Pelado López está emocionadísimo por el reconocimiento y será un día inolvidable para él y sus seres queridos, entre ellos, su esposa Nella Ghorghor.