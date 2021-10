Jujuy Jiménez habló de su relación con el Pelado López: "Así durante cinco años"

Jujuy Jiménez comenzó una nueva etapa y disfruta a full de su noviazgo con Bautista Bello, un joven adiestrador de caballos.

Pero la modelo no olvida su pasado y no tiene problemas a la hora de hablar de su anterior relación con el Pelado López, con quien estuvo en pareja durante varios años.

“Llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento", contó la diosa jujeña en Flor de equipo.

El Pelado López y Jujuy Jiménez.

Lejos de criticarlo, Jujuy Jiménez reflexionó sobre la relación. "Me gusta mucho divertirme, pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa; lo celebro y no me arrepiento, ya está", aclaró.

Jujuy Jiménez, enamoradísima de Bauti Bello.

Jujuy Jiménez revivió su relación con el Pelado y confirmó que no tenía un buen recuerdo

Tiempo atrás, Jujuy Jiménez hizo declaraciones que sonaron fuerte sobre su vínculo con el conductor.

"Como él era más grande, yo tenía 22 años, yo era re chica, me perdí todo un momento de mi vida. No salía nada", dijo en LAM.

"Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille”, contó también en Pampita Online.

Sobre estas declaraciones, el conductor fue contundente y reflexionó: “La verdad que en el tiempo que ella dijo esas cosas yo estaba saliendo de una internación, algo grave y algo importante, entonces en este momento yo priorizo la salud y el amor”.

“La salud la estoy recuperando, y el amor me sobra. Todo lo demás me parece que es irrelevante", disparó.