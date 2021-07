Nueva polémica en \"La Voz Argentina\": Participó el cuñado del Pelado López

Tras el paso de Bianca Cherutti y Jacinta, amiga de Stefi Roitman, La Voz Argentina hizo estallar las redes con acusaciones de acomodo y malestar de los que quedaron afuera por haber participado de otro reality de canto o no ser lo suficientemente reconocidos. En la emisión del lunes, otro "acomodo" causó malestar en los espectadores. El cuñado de Guillermo "El Pelado" López llegó a la pista aunque no logro convencer al jurado.

Steban Ghorghor cantó "Always on my mind", el clásico de Elvis Presley; y, aunque no convenció a los jueces, su labor fue alabada por los artistas que le indicaron las cosas a mejorar para seguir creciendo en la música.

"Desde chiquitos, la música siempre estuvo presente en casa y además había instrumentos”, dijo en la previa el hermano de Nella, esposa del Pelado López.

Nella, la esposa del Pelado López, junto a Steban en Pinamar.

Mientras el joven pasaba por La Voz Argentina, las redes explotaron con acusaciones de acomodo y malestar por parte del público que desea ver más desconocidos y menos familiares de famosos entre los elegidos.

Otro escándalo en "La Voz Argentina": ganó un reality de canto pero quedó seleccionada

La Voz Argentina es el nuevo éxito de la televisión argentina y, como todo programa destacado, no está exento de polémicas. A la participación de Bianca Cherutti, hija de Miguel Ángel Cherutti, y Jacinta, amiga de Stefi Roitman, se suma el caso de Abigail Ledesma, ganadora del segmento Dos al éxito del programa Tu mejor sábado, conducido por Zaira Nara y Diego Pérez.

La cláusula del contrato de La Voz establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado", comenzó explicando Dani Ambrosino en El Show de los Escandalones. A lo que Rodrigo Lussich sumó: "esta chica, Abigail, ganó un certamen de un segmento que se llama Dos al éxito, del programa Tu mejor sábado. Fueron a un noticiero a festejar en una nota, y ahí mostraron cuando ganaron. Es la misma, pero estaba morocha y ahora se cambió el color de pelo".

Abigail Ledesma resultó ganadora en 2014 y, según las claúsulas de La Voz Argentina, no podría presentarse. A pesar de ello, la joven sorprendió al jurado y se quedó en el team Lali.