El pelado López habló de sus ganas de convertirse en padre

Desde que contrajo matrimonio con Nella Ghorghor, Guillermo "el Pelado" López vive uno de los mejores momento de su vida tanto en el plano profesional como en lo personal. Totalmente enamorado y feliz, aunque aún no pudieron realizar su ansiada Luna de Miel por la pandemia del Coronavirus, el conductor hizo una importante confesión y aseguró que tiene ganas de ser padre.

Si bien el Pelado está feliz con su presente siente que es el momento de dar un paso más en la pareja, ahora que cumplió 51 años: "Tenemos la idea de ser padres relativamente pronto porque si no voy a ser el abuelo del niño”, dijo divertido, en conversación con "Teleshow", donde también aseguró que es muy feliz con su mujer.

Finalmente concluyó: "Nunca me había sucedido lo que me pasa con Nella; no fantaseaba con el casamiento pero con ella me dio ganas de hacerlo y lo mismo me pasa con el hecho de formar una familia”, dijo Guillermo claramente enamorado de pies a cabeza y con un gran deseo de tener su primer heredero o heredera.