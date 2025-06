El perfume favorito de Wanda Nara: cuánto cuesta y qué marca es

Wanda Nara no solo marca tendencia con sus looks, viajes y proyectos mediáticos, sino también con los detalles que componen su estilo personal. La empresaria y modelo argentina reveló cuál es su perfume favorito: Love Don’t Be Shy, de la exclusiva casa francesa Kilian. Esta fragancia, reconocida por su intensidad y dulzura, se convirtió en un verdadero ícono dentro del mundo beauty.

El elegido por la mediática se caracteriza por ser adictivo, sofisticado y con una impronta sensual que no pasa desapercibida. Entre sus notas se destacan la flor de azahar del naranjo, el neroli, el caramelo y la vainilla, lo que da como resultado una mezcla dulce pero elegante. No es casualidad que este perfume también sea el preferido de Rihanna, algo que al conocerse lo potenció a nivel mundial.

Cuánto cuesta el perfume favorito de Wanda Nara

El perfume Love Don’t Be Shy by Kilian, elegido por Wanda Nara como su aroma de cabecera, no solo es una joya olfativa sino también un producto de lujo. En Argentina, su valor se inicia en los $500.000, dependiendo del sitio de compra y la presentación. A nivel internacional, su precio estimado es de US$290, lo que lo posiciona como una fragancia de alta gama.

El frasco, de diseño elegante y minimalista, contiene 50 ml de perfume, aunque también puede conseguirse en versiones más exclusivas y ediciones limitadas. La marca Kilian, creada por Kilian Hennessy, se caracteriza por producir perfumes de lujo que fusionan elegancia, intensidad y una fuerte identidad.

El perfume favorito de Wanda Nara: Love Don’t Be Shy

La composición de Love Don’t Be Shy se destaca por su combinación de notas dulces y florales. En las notas de salida, el neroli, la bergamota, la pimienta rosa y el cilantro aportan frescura, mientras que en el corazón aparecen flor de azahar del naranjo, madreselva, jazmín, iris y rosa. El fondo, por su parte, se intensifica con azúcar, caramelo, vainilla, almizcle y ládano, logrando una fragancia cálida, envolvente y sumamente femenina.

Uno de los momentos que catapultó su fama fue cuando se reveló que Rihanna lo usaba como su perfume insignia. A partir de allí, la demanda global de la fragancia se disparó y muchos comenzaron a buscarla para oler como la cantante. Este fenómeno también alcanzó a influencers y celebridades, entre ellas la mayor de las Nara, quien lo convirtió en su sello personal.

Para la modelo argentina, el perfume no es solo un complemento, sino una extensión de su personalidad. Su perfume favorito, “Love Don’t Be Shy”, refleja su estilo glamoroso, dulce y sofisticado, y encaja perfectamente con su imagen de mujer poderosa. Una elección que no pasa desapercibida y que demuestra, una vez más, cómo Wanda Nara logra marcar tendencia también a través de los detalles.

