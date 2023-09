Juliana Díaz es una de las participantes del Bailando 2023 y una de la más buscada por los medios en los últimos días después de que se conociera la noticia de que su ex, Maxi Guidici, se quiso quitar la vida. Luego de la nota del ex Gran Hermano en LAM, la santafecina expuso sus sentimientos en la pista del ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

Juliana Díaz rompió en llanto después de hablar sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici

Marcelo Tinelli abrió la pista hablando sobre la situación que vivió Tomas Holder y también sobre la salud mental después de lo sucedido con el ex Gran Hermano, una intro para concientizar para presentar a Juliana. La oriunda de Venado Tuerto habló sobre como se siente con la situación y rompió en llanto.

"No puedo ni hablar, estoy muy emocionada. El vivir por ahí de tan cerca lo que le pueda pasar a un ser querido, a mí me destrozó. Fue una noche terrible, al otro día también. Una historia de terror. Somos humanos, la gente no piensa eso. No sé si me odia o no me odia, pero quiero que vuelva a sonreír", dijo la ex Gran Hermano.

"Le deseo lo mejor siempre, lo quiero. Esperemos que sanemos y que él esté bien, siempre nos vamos a acompañar, yo desde mi lugar como compañera o amiga si él me lo permite voy a estar para él siempre. Quiero que sea feliz", cerró Juliana Díaz sobre Maxi Guidici.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

AF..