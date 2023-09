LAM: La mamá de Maxi Guidici contó cómo se enteró del intento de suicidio de su hijo

Maxi Guidici le dio un mano a mano a Ángel De Brito en LAM después de intentar quitarse la vida. Estela, la madre del cordobés, estuvo en el piso acompañándolo y dio su punto de vista de como vivió el trágico suceso al estar a kilómetros de distancia.

La mamá de Maxi Guidici contó cómo se enteró del intento de suicidio de su hijo

La entrevista del periodista con el cordobés fue muy profunda, tocando cada uno de los puntos que detonaron al ex Gran Hermano. La mamá contó los detalles de cómo se enteró de que su hijo estaba mal. "Estaba en Misiones, lo llamé y le dije a la hermana me parece que Maxi está mal", dijo Estela.

"Presentí que estaba mal, empecé a buscar vuelos y encontré uno pero para el día siguiente. Ahí me manda la clave del banco y sentí que me moría. Lo llamé de nuevo para preguntarle, me dijo que me las mandaba por las dudas, pero su voz era rara. No quería molestar a Juli, quería hablar con el Cone. Le dije que lo vaya a ver porque Maxi estaba mal", relató la cordobesa.

"Dios me dio una nueva oportunidad y quiero aprovecharla, no me reconozco en ese Maxi", dijo entre lágrimas Maxi Guidici. "Juli me mandó un mensaje de que él estaba en su casa y fui directamente para allá a buscarlo", cerró la mamá del cordobés.

AF.