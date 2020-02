¿Se quedó sin casa? Pocho Lavezzi envuelto en un escándalo millonario en Uruguay

La justicia uruguaya embargó la mansión que el ex futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi tiene en Punta del Este. La prensa de ese país asegura que un importante empresario uruguayo le reclama 500 mil dolares.

En declaraciones al diario El País, la abogada Virginia D'Isabella afirmó que el acto judicial se encuentra encaminado: "Ya se le embargó la residencia que tiene el ex futbolista en Punta del Este y se pidió el remate de la mansión para que mi cliente pueda cobrar la deuda". Este accionar es a raíz de un contrato incumplido por un millón de dólares que Lavezzi negoció con el empresario en 2017. La letrada detalló que la demanda está radicada en el juzgado Civil Número 9 de Montevideo.

Sin embargo, la producción de "Involucrados" logró comunicarse con Lavezzi y se animó a decir : "Me estaría enterando ahora que me están embargando la casa", le comentó a la periodista, Pía Shaw. A lo que agregó, "Si me echan te cuento'", en referencia a que si lo desalojan de la propiedad. - CARAS constató que el deportista se encuentra en la casa durante estos días-

La Dra. D'Isabella intimó por telegrama a los demandados en el domicilio indicado en el pagaré millonario que en el plazo de 3 días bajo apercibimiento cancele la deuda. Como esto no ocurrió, ha quedado así preparada la vía ejecutiva para el remate de la propiedad, según advierte el escrito.