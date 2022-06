El Polaco habló sobre su actual estado emocional con Barby Silenzi y aseguró que no están separados, que solo se trata de una crisis que atraviesan como pareja. El cantante habló con Catalina Dugli en su programa “Agarrate Catalina” por la Once Diez.

No es la primera vez que El Polaco manifestó que con Barby Silenzi están pasando por una crisis; sin embargo, el cantante fue muy claro en esta oportunidad sobre su actual relación con la bailarina. “Podría decirse que es una crisis, sí. Yo creo que estamos distanciados, no estamos separados”.

El Polaco habló sobre su relación con Barby Silenzi: “No estamos separados”.

¿Cómo haces para llevarte bien con tus ex? “Tengo muy buena relación con todas las mamás de mis nenas, la verdad que todo muy bien”, y agregó, “Las charlas siempre con mis ex son lindas, me gusta mucho charlar”. El cantante tiene en su historial, relaciones importantes con Karina La Princesita y con Valeria Aquino, con quien tiene una hija con cada una.

Sobre su fama de mujeriego y las canciones que le escribe la cantante Karina La Princesita, madre de su hija Sol (14), El Polaco dijo “Es parte del juego, es lo que la gente piensa. La verdad que normal, como cualquier ser humano”.

El Polaco contó cómo es su relación con su tres hijas

El Polaco tiene tres hijas, Sol, Alma y Abril, la última, la tuvo con su actual pareja, Barby Silenzi, mucho más maduro, un hombre en la edad de los 30; pero, cuando tuvo a Sol, con Karina La Princesita, era bastante joven aún.

“De mi papá aprendí mucho. Si bien él no me daba mucha atención, nosotros teníamos adoración por mi viejo y yo soy todo lo contrario. Yo trato de estar con mis niñas, con mis hijas. Con mis defectos, con mis virtudes, pero siempre tratando de estar ahí con ellas y acompañándolas. Me hace bien. ¡Son mis motores!", expresó el artista.

“A mis 19 no era el papá que soy ahora con 35 años, pero desde el día uno estuve con mis hijas. Ellas son mi vida”, y remarcó, “Desde el día uno estoy con mi princesa, con mi primogénita, la amo con toda mi alma!”. El Polaco habló puntualmente de su hija mayor, Sol, y la describió como una chica muy madura. “Siempre tenemos nuestras charlas con mucho amor”, comentó.