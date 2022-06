El Polaco y Karina fueron visto juntos después de la separación: "Me vuelve loco"

El Polaco confirmó su separación de Barby Silenzi, así como Karina aseguró que no hay vuelta atrás con Nicolás Furman. Sin embargo, ambos fueron visto juntos y en las imágenes se obrseva que ambos comparten mucha complicidad.

Ángel de Brito es quien subió en sus redes el video de los papás de Sol, donde se ve claramente la buena relación que mantiene El Polaco con su primera pareja y madre de su hija mayor, Karina.

Karina y El Polaco.

Karina se presentó anoche en la Trastienda, donde El Polaco se animó a compartir escenario con ella. El cantante interpretó "Deja de Llorar" junto a "La Princesita". Luego de resolver un inconveniente con el tono de la canción, el artista se lució y le pidió a Karina que menee: "Vas a hacer el meneo". Entre risas, la cantante accedió al pedido del vocalista.

El Polaco entonó el estribillo de su canción y el público lo acompañó cantando y haciendo palmas: "Porque ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contaner". Karina le dio su lugar para que pueda lucirse de la mejor manera.

El Polaco reconoció que sigue amando a Barby Silenzi

La separación de El Polaco y Barby Silenzi fue bastante polémica, ya que hubo rumores de una supuesta charla subida de tono entre la bailarina y su expareja Francisco Delgado. Respecto a esto, el cantante aseguró: "No, nada que ver. Estamos separados, pero acá no hubo un tercero en discordia, nos seguimos queriendo, yo la sigo amando. Tampoco sé si esto es definitivo. Yo diría que es un distanciamiento, más que una separación".

Como si eso fuera poco, El Polaco agregó: "Yo la amo mucho, tenemos una bebé en común, o sea, estamos ahí. Nos llevamos bien, nos queremos". Para terminar, reveló que todas las canciones de su nuevo disco están dedicadas a Barby Silenzi.