El Polaco y su hija Sol Cwirkaluk, tienen una muy buena relación. Tanto, que tomaron la decisión de hacerse un mismo tatuaje, para compartirlo toda la vida.

Este miércoles, la adolescente compartió en sus redes sociales una serie de Historias de Instagram con fotos y videos del momento en que los tatuaban en la camilla.

Sol Cwirkaluk y El Polaco.

Sol Cwirkaluk, que acaba de cumplir 16 años, tomó la decisión junto a su papá, de tener algo que los uniera y, sobre todo lo identificara.

Se sabe que la también hija de Karina La Princesita, quiere seguir los pasos artísticos de sus padres y convertirse en cantante. Ese día, está cada vez más cerca.

Sol Cwirkaluk.

El tatuaje de Sol Cwirkaluk y El Polaco

Por eso, Sol Cwirkaluk y El Polaco decidieron hacerse un tatuaje idéntico, que contenía una frase.

Luego de que la joven publicara las imágenes, comenzó a recibir miles de mensajes de sus seguidores que le consultaban qué decía el tatuaje que su padre y ella se habían realizado.

Por supuesto, la frase tenía que ver con su amor por la música.

En una nueva Historia de Instagram, la joven contó de qué se trataba.

Sol Cwirkaluk.

"Do what makes your heart sing", escribió Sol Cwirkaluk. Y agregó la traducción: "Haz lo que hace que tu corazón cante".

De esta manera, la adolescente y El Polaco estarán más unidos que nunca.