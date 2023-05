Karina La Princesita está pasando un momento muy difícil en su vida ya que está luchando con su salud mental. Aparentemente, la cantante tiene depresión y se encargó de dejarlo en claro en varias notas o a través de sus redes sociales, lo que provocó la preocupación de sus fans. Debido a esto, está realizando terapia con psicólogos y psiquiatras y agradeció su ayuda, ya que de esta manera está logrando mejorar su estado de ánimo. "Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", compartió en sus redes sociales hace algunos días.

Hoy, Karina La Princesita dio una nota en Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en donde habló un poco sobre su depresión y le transmitió tranquilidad a sus seguidores. "Yo empecé a hablar de esto el día de mi cumpleaños porque sentí que ya me estaba ocupando del tema y necesitaba decirlo. También para que me comprendan y me entiendan. Mis cambios de ánimo, por qué a veces sí y a veces no. Estoy con un psicólogo y psiquiatra. Estoy monitoreada por ellos porque tengo ataques de ansiedad y de pánico", dijo la cantante en la entrevista.

El Polaco y Barby Silenzi confirmaron su reconciliación:

En base a todo lo que se dice sobre la salud mental de Karina La Princesita, se le consultó a El Polaco, quien fue expareja de la cantante y es padre de su hija. Frente a la pregunta sobre su estado, el cantante de cumbia respondió: "Yo ayer justo le pregunté a Sol cómo se sentía la madre. Es un tema que casi no hablo yo pero, al venir ustedes y preguntarme a cada rato, es como que... No es algo que me preocupe porque sé que Kari es una persona muy fuerte y que siempre sale adelante de sus adversidades. Sol dijo que la veía bien".

De esta manera, El Polaco trajo un poco de tranquilidad al medio y le dedicó unas lindas palabras de ánimo a la madre de su hija, Sol. "Cada uno tiene su vida y tiene que luchar contra sus cosas. Somos seres humanos que tenemos altibajos y bueno, cada uno con sus cosas. Yo creo que, más que nada, lo que siente es porque uno va creciendo. Todos tenemos un poquito de depresión", expresó el cantante mostrándose empático con Karina La Princesita y su mal momento.

Karina La Princesita con Marcos Ginocchio

Después, explicó un poco más sobre los motivos de la depresión de Karina La Princesita. "Ella habló un poco del nido vacío. Sol empezó a hacer un poco su camino, sus proyectos de irse a vivir afuera", señaló El Polaco. "Es la vida misma, ¿no? Yo creo que tenemos que saber que cada uno crece. Nosotros crecimos, como crecen nuestros padres, como van a crecer nuestros hijos. Es parte de la vida misma. Vamos a ser abuelos. Nos vamos a tener que ir de esta vida. Hay que acostumbrarse a que estamos creciendo", reflexionó.

Karina La Princesita reveló si se chaparía a el Kun Agüero o a El Polaco

Karina La Princesita fue de invitada en Noche Al Dente, el programa de Fer Dente en América TV. En un momento, la cosa se puso picante y comenzaron a hablar de sus exparejas, en particular sobre el Kun Agüero y El Polaco.

El conductor del programa, Fer Dente, presentó un segmento en el cuál Karina La Princesita debía elegir entre varias personas y ver si "matcheaba" como si fuera Tinder y a cuál de los dos se elegiría chapar. Al comienzo, la cantante se mostró nerviosa e intentó escaparse, pero luego enfrentó el reto.

Karina La Princesita en Noche Al Dente

"Ay, tengo muchos nervios. Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno", lanzó Karina La Princesita sobre sus exparejas. Sin embargo, después tomó coraje y se la jugó: "Lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun", respondió.

NL.