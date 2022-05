El Polaco se acercó a su ex, tras confirmar la separación con Barby Silenzi

El Polaco confirmó su separación de Barby Silenzi y las alarmas se encendieron.

En medio de las diferentes versiones sobre los motivos de la ruptura, fue Estefanía Berardi quien descubrió el acercamiento del músico con Valeria Aquino, su ex pareja.

La "angelita" mostró en sus redes sociales que El Polaco dejó de seguir a Barby Silenzi en Instagram pero que ahora la mamá de su hija Alma está dentro de su lista de "seguidos".

Además de esta señal 2.0, Berardi también compartió la sugerente frase que Aquino compartió en su cuenta de Instagram, una vez que El Polaco comenzó a seguirla. "Así como hay perros que huelen tu miedo y te atacan, hay ex que huelen tu paz mental y te escriben", disparó.

El fuerte cruce de la ex de El Polaco con Barby Silenzi

Días antes de la separación de Barby Silenzi y El Polaco, Valeria Aquino enfrentó a la bailarina y reveló una grave interna familiar.

La bailarina aseguró que Valeria seguía insistiendo en su relación con el cantante. "No es más su mujer. A veces lo llama para pedirle que le arregle una mancha de humedad que tiene en su casa", disparó Barby Silenzi a lo que Aquino respondió sin filtro.

Valeria Aquino y su hija Alma.

"El Polaco a veces me escribe y me tirotea. Me pide que le de un varoncito. Después de 7 años de separados yo ya lo sé manejar, pero esta chica tiene que mirar más en su casa que en la mía. Por favor... Es una infeliz", disparó la morocha en un móvil para Intrusos.

"La cosa es así: ella no me banca mi y yo no me la trago a ella. Así de simple y de fácil. Nada me interesa. Flaca, ¿Te portaste mal con mi hija en un cumpleaños hace dos años? Listo, no te banco para nada ni te lo voy a permitir", siguió Aquino.